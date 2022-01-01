Muğla'da huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde jandarma ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 123 ekip ve 408 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 539 servis aracı, 109 metruk bina, 15 oyun salonu, 224 kahvehane, 177 büfe, 109 park ve bahçe, 225 okul çevresi kontrol edildi.
Denetimlerde 39 sürücüye 20 bin 458 lira ceza uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.
Uygulamada 4 bin 357 şahıs sorgulandı, aranan 4 şahıs yakalandı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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