Muğla'da "Huzur" uygulaması Muğla'nın Datça ilçesinde 100 polisle eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 polisle eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile Datça Emniyet Müdürlüğünce 100 polisin katılımıyla Kumluk, Liman ve Taşlık sahilinde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, 678 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede 27 işletme ve 67 araç narkotik köpeklerle arandı.

İki saat süren uygulamada, aranan 2 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 25 litre sahte alkol, kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sahillerdeki işletmelerde yapılan denetlemelerde tatilciler maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 7 kişi ve 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA