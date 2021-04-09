Muğla'da horoz dövüştüren 20 kişiye paraya cezası
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, horoz dövüştüren 20 kişiye 120 bin lira ceza uygulandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, horoz dövüştüren 20 kişiye 120 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçulha Mahallesi'ndeki bir binada horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine adrese gitti.
Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 20 şüpheli yakalandı. Zanlılara, 120 bin lira ceza uygulandı.
Binada bulunan 4 horoz, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin dolapta saklanırken yakalanması ve şüphelilerin kaçmaya çalışmaları yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır