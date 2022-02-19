Muğla'da hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Muğla'da hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA, Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'da hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hoparlöre gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen K.O'yu (41) otogarda yakaladı.

K.O'nun çantasında yapılan aramada hoparlör içine ve bardak kutularına gizlenmiş 230 gram metamfetamin ve 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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