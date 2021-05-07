Muğla'da Hokey'de Milli takım kampına çağrılan sporcu sayımız 11'e yükseldi
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Muğla'da Hokey'de Milli takım kampına çağrılan sporcu sayımız 11'e yükseldi

Muğla'da Hokey'de Milli takım kampına çağrılan sporcu sayımız 11'e yükseldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Hokey takımlarının son zamanlarda elde ettiği, başarılar Milli takımlara giden sporcu sayısınıda arttırdı.

Birçoğu Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri Hokey kursları ile Hokey'e başlayan milli sporcularımız şuanda Süper Lig'de ilimizi temsil eden Ege Yıldızları, Köyceğiz Balı ve Muğla Olimpik Spor Kulübünde Hokey hayatlarına devam ediyorlar.

1-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak milli takım kampları sonucunda İsviçre, Hırvatistan ve Polonya'da milli formayı giymek için mücadele edecek olan sporcularımız kamplara haftanın 5 günü günde 3 saat olmak üzere çok sıkı hazırlandılar. Milli takım kamplarına seçilen Muğla'lı sporcularımız ise şu şekilde ; Buse Badur (Türkiye Kadın A Milli Takım), Sude Nur Kurt, Aleyna Başbuğ,Necmiye Sel,Elif Bacak,Cemile Nihal Yörük,Derya Cantemiz (Türkiye U19 Kadın Milli Takım), Eylül Büşra Söğüt,Sıla Aleyna Çelebi,Ayşa Asya Tuzcuoğulları (Türkiye U16 Kız Milli Takım)

Kaynak: Bültenler

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