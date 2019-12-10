Muğla'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

10.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:12

Muğla'nın Milas ve Menteşe ilçelerinde 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-8 Aralık tarihlerinde 2 büyükbaş hayvan, 1 motosiklet, 4 otomobilden akü çalınması, evden ve iş yerinden olmak üzere, 9 ayrı hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Milas ve Menteşe İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, tespit edilen 4 zanlı yakalandı. Çalınan eşyaları satın aldıkları belirlenen 3 kişi de ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 1 motorlu testere, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 motosiklet, 8 akü, 4 büyükbaş hayvan ile 3 mazot dolu bidon ele geçirildi.

Ele geçirilen çalıntı hayvanlar ile malzemeler jandarma ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi salıverilirken, hırsızlık zanlısı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan O.C, C.K ve L.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Y.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA