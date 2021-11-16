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Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu, 7 sürücüye işlem yapıldı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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