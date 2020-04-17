Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı
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Orhaniye, Marmaris, Jandarma, Güncel

Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 2 sürücüye 420 lira ceza kesildi.

17.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:04
Muğla'da helikopterli trafik denetimi yapıldı

Marmaris'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde 2 sürücüye 420 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris, Hisarönü ve Orhaniye mahallesinde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama yapanlar ile yakın takip ve kara yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde park eden sürücüler takibe alındı.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan iki araç sürücüsüne 420 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

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