Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı
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Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve ilçelerinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla ve ilçelerinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, havadan helikopterle denetim yapılan Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ekiplere bildirildi.

Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyardı.

Uygulamadan memnun olan sürücüler, ekiplere teşekkür etti.

Polis helikopterinden yapılan denetimler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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