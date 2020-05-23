Muğla'da helikopterle bayram denetimi
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Muğla'da helikopterle bayram denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla'da helikopterle bayram denetimi
23.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:22

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Yüzbaşı ve emniyetten bir komiserin yönettiği denetimde, Ortaca-Dalyan kara yolunda jandarma ve polis ekipleri iki ayrı yerde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu.

Helikopterden araçların kontrol edildiği uygulamada, sollama ve park etme yasağı bulunan yerlerde kural ihlali yapan sürücüler de takibe alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içerisinde 67 araç kontrol edildi. Denetimlerde 5 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, Muğla-Ortaca kara yolunda trafik akışı bulunmayan yollarda sakinlik gözlendi.

Helikopterden yapılan denetimler, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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