Muğla'da hedef 3 milyon turist

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, bu yıl 3 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, yeni tip koronavirüs tedbirleriyle, yine deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Bingöl, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını kaydetti.

2020 yılında salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadıklarını buna rağmen 695 bin turisti ağırladıklarını anımsatan Bingöl, şöyle konuştu:

"2021 yılında kente gelen turist sayısı 1 milyon 83 bin 589'a ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Bunun 287 bin 799'unu Ruslar oluşturuyor. Daha sonra Ukrayna, Almanya, Polonya, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen turistler oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası Programı turistlerin gelmesinde çok etkili oldu."

Salgın sürecinde, sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bingöl, 2022 için umutlu olduklarını dile getirdi.

Bodrum iç pazarda, Marmaris dış pazarda öne çıkıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da salgın sürecinde turizmin dünyada çok ağır koşullarda ve zor geçtiğini ama Türkiye'nin bu konuda aldığı önlemlerle ön plana çıktığını söyledi.

Muğla'nın doğal yapısı ve turizm çeşitliliğiyle ülkenin önde gelen destinasyonları arasında yer aldığını belirten Bülbüloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle Akdeniz çanağındaki rakiplerimize karşı yıllardan beri öne geçemediğimiz İspanya ve Fransa'nın önüne geçmiş olduk. Burada ülkemizde alınan önlemlerin çok büyük katkısı oldu. Muğla da bu dönemde Antalya kadar dış pazarlardaki mevcudiyetini korumaya çalıştı. Özellikle Marmaris Muğla'nın dış pazarda en kuvvetli ilçelerinden biri. Bodrum iç pazarda Marmaris dış pazarda varlığını sürdürdü. Bir önceki yıl gelen turist sayısına 400 bin kişi daha ekledik. Bunda Rus ve Ukraynalılar ön plana çıktı. İngilizler gelebilseydi bu sayısının üstüne biz rahatlıkla 1 milyon daha koyabilirdik. 2022 yılından çok umutluyuz. Şu an özellikle İngiltere'deki satışlarımız çok iyi gidiyor. Tahmin edebiliyoruz ki bu sene ekonomilerde ve turistik seyahatlerde bir kapanma olmayacak dünyada. Dolayısıyla Türkiye bu sektör içinde hak ettiği yeri alacak. Muğla'da bizim hedefimiz 5 milyon turisti ağırlamak. 2022 yılında 3 milyon turisti geçeceğimize eminim. Bu anlamda konaklama sektörü olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dinamik pazarlarımızı İngiltere, Rusya ve Orta Avrupa'da ocak ayından itibaren çok ciddi bir tanıtım atağına geçtik."