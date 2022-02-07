Muğla'da hayırsever tarafından yaptırılan okul açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hayırsever tarafından yaptırılan Dalaman Kargınkürü Meryem Küçük İlkokulu açıldı.

Açılış töreninde konuşan Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda eğitim alanında çok büyük yatırımlar yaptığını söyledi.

Eğitim yatırımlarının sadece devletin tasarrufunda kalmaması gerektiğini anlatan Yakuta, eğitime hayırseverlerin de katkılarının son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise hayırseverlere eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Eğitime yapılan yatırımın güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirten Çay, şunları dile getirdi:

"Yarınımızın teminatı evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları ve yarınlara güvenle bakabilmeleri en büyük gayemiz olup bu da ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. Nitelikli eğitimle sadece mesleki ya da akademik anlamda başarılı bireyler değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerlerle kuşanmış; ülkesine, milletine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirme gayesini taşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Hayırsever Meryem Küçük'e, Kaymakam Yakuta tarafından plaket verildi.

4 derslikli ve 1 kütüphaneden oluşan Dalaman Kargınkürü Meryem Küçük İlkokulunda, 52 öğrenci eğitim almaya başladı.

Törene, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Hayırsever Meryem Küçük ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.