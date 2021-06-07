Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri
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Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

Muğla'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla ve ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Muğla ve ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde bu yıl ilk kez düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Muğla'da ve 13 ilçede, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince etkinlik düzenlendi.

"Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" sloganıyla gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliklerin şenlik havasında kutlandığını söyledi.

Toplumun her kesiminden ve her eğitim seviyesinden vatandaşları desteklemek için hayata geçirilen kurslar ile halk eğitim merkezlerinin ülkenin kılcal damarlarına kadar işlediğini belirten Töre, "Halk eğitim merkezlerimiz aracılığıyla her yaş seviyesindeki vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve öğrenen bireyden öğrenen ve üreten Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek hedefiyle şehir merkezlerimizden başlayarak en kırsal mahallelerimize kadar muhtarlarımızla iş birliği içerisinde hayat boyu öğrenme kurslarımızı açmaya devam ediyoruz." dedi.

Töre, sene boyunca yapılan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği sergilerle, kurslarda eğitim gören kursiyerlerin verdiği konserler, halk oyunları gösterileri ve sportif müsabakalarla, Hayat Boyu Öğrenme Haftasının da şenlik havasında kutlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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