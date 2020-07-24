Muğla'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
24.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:26
Muğla'nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kötekli Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA