Muğla'da havadan ve karadan trafik denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muğla İl Jandarma ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ortaca-Dalyan yolunda havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan denetimde, Ortaca-Dalyan karayolunda Jandarma ve Polis ekipleri 3 ayrı yerde uygulama noktası oluşturuldu.

Ekipler helikopterden kural ihlali yaptığı tespit edilerek bildirilen sürücüleri durdurdu. Helikopterden araçların kontrol edildiği uygulamada, hatalı şerit değiştirme başta olmak üzere genel trafik kural ihlali yapan sürücülere de işlem yapıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içerisinde 75 araç kontrol edildi. Denetimlerde 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, Muğla-Ortaca karayolunda tam kapanma tedbirleri kapsamında trafik akışı bulunmayan yollarda sakinlik gözlendi.

Havadan trafik denetimlerinin ileriki tarihlerde de devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı