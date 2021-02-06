Muğla'da hastaneden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hastaneden hırsızlık yaptıkları belirlenen gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menteşe Devlet Hastanesinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Hastanenin güvenlik kamerası, bölgedeki iş yeri ve MOBESE olmak üzere 50 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, yaklaşık 450 saat üzerinde yapılan incelemenin ardından olay yerinde düşürdükleri bisküvi paketinden yola çıkarak hırsızlık olayını A.K. ve F.K'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların evine düzenlenen operasyonda hastaneden çalınan ve yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki zanlının çok sayıda hırsızlık olayından kaydının bulunduğu, A.K'nin ise cezaevinden bir hafta önce çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç