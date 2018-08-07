Muğla'da Hasta Taşıyan Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Muğla'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Muğla'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Dalyan'dan Muğla'ya hasta sevk eden, Yasin Özdemir idaresindeki 48 DP 704 plakalı ambulans, Ula Kızılağaç Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Işıl Karabulut yönetimindeki 48 DE 758 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle otomobildeki Gülümser Karabulut ve İnci Karabulut (8) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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