Muğla'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Muğla'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hırsızlık" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.S'nin Çamlıbelen Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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