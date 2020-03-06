Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı
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Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı.

06.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00
Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı.

ekipleri, ilçe merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması ve umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu.

Uygulamada şüpheli şahısların kimlik kontrolleri de yapılırken, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C.U, A.Ç, M.A. ve S.K. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Kaynak: AA

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