Muğla'da hakkında arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı

06.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:00

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 4 zanlı tutuklandı.

Ortaca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde farklı yerlerde sabit nokta uygulaması ve umuma açık eğlence mekanlarında denetlemelerde bulundu.

Uygulamada şüpheli şahısların kimlik kontrolleri de yapılırken, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C.U, A.Ç, M.A. ve S.K. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Kaynak: AA