Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
25.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:54
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtelif suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.
Ekipler 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan İ.H.A'yı Arifler Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı.
Yapılan araştırmada hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır