Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

25.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:54
Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, muhtelif suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.

Ekipler 14 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan İ.H.A'yı Arifler Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakaladı.

Yapılan araştırmada hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk İtfaiye Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da hakkında 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 13:55:30. #1.15#
title