Muğla'da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Muğla'da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 19 yıl 81 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 19 yıl 81 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, suçluları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 19 yıl 81 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın Cami Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Gizlendiği adres belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.

F.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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