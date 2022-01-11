Muğla'da hakkında 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da hırsızlık, özel belgede sahtecilik ve şantaj başta olmak üzere 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı.

Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, şantaj, özel belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan 11 dosyası bulunan S.B.Y'nin Dalaman ilçesine bağlı Gürköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ormanlık alanda saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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