Muğla'da hakkında 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da hakkında 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı

Muğla'da hakkında 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da hırsızlık, özel belgede sahtecilik ve şantaj başta olmak üzere 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da hırsızlık, özel belgede sahtecilik ve şantaj başta olmak üzere 11 ayrı suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı.

Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, şantaj, özel belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlardan 11 dosyası bulunan S.B.Y'nin Dalaman ilçesine bağlı Gürköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ormanlık alanda saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

Altın araması köylüleri ayaklandırdı! Jandarmayla arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title