Muğla'da hafta sonu LGS sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak
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Muğla'da hafta sonu LGS sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak

Muğla'da hafta sonu LGS sınavları için nüfus müdürlükleri açık olacak
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'da pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları için nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Muğla'da pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları için nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi'ne (2021-LGS) girecek adaylardan, kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için cumartesi 10.00-16.00, pazar günü ise 07: 00-10: 00 saatleri arası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık bulunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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