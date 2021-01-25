Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza
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Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza

25.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:24
Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirlerine yönelik uygulama yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 24 kişiye 59 bin 533 lira ceza uygulandı,.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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