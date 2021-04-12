Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 163 bin lira ceza verildi

Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 2 işletme ve 167 kişiye 163 bin 83 lira ceza uygulandı.

Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 2 işletme ve 167 kişiye 163 bin 83 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 167 kişi ve 2 işletmeye 163 bin 83 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyona tabi bin 769 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 386 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç