Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 163 bin lira ceza verildi
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Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 163 bin lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 163 bin lira ceza verildi

Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 2 işletme ve 167 kişiye 163 bin 83 lira ceza uygulandı.

Muğla'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 2 işletme ve 167 kişiye 163 bin 83 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 167 kişi ve 2 işletmeye 163 bin 83 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyona tabi bin 769 kişinin de ikametlerinde kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 386 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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