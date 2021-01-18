Muğla'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 324 bin 27 lira ceza

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 120 kişi ve 3 işletmeye 324 bin 27 lira ceza kesildi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında 120 kişi ve 3 işletmeye 324 bin 27 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlama tedbirlerine yönelik uygulama yaptı.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 120 kişi ve 3 işletmeye 324 bin 27 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç