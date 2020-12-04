Muğla'da hafta sonu kısıtlamalarda üreticiler mağduriyet yaşamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Muğla'da hafta sonu kısıtlamalarda üreticiler mağduriyet yaşamayacak

04.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:27
Muğla'da hafta sonu kısıtlamalarda üreticiler mağduriyet yaşamayacak

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerin mağduriyet yaşamaması için il genelinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında üreticilerin mağduriyet yaşamaması için il genelinde gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde dünya ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve artan vakalar nedeniyle tedbirlerin arttırıldığını kaydetti.

Muğla ve ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının titizlikle uygulanmasının, salgının kontrol altına alınmasında öneminin büyük olduğunu ifade eden Saylak, "Tüm vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarını titizlikle uymaya davet ediyorum. Pandemiye rağmen salgının ilk gününden bu yana İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kurumsal hizmetimizi en hızlı ve etkin şekilde yapmaktadır. Ancak bu süreci hep birlikte duyarlı olarak atlatacağımıza inanıyoruz." dedi.

Vatandaşların özellikle de üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürekli sahada olduklarını ve onların ayaklarına gittiklerini anlatan Saylak, hafta sonu uygulanacak kısıtlamadan da üreticilerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İlgili Haberler

Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Hafta sonu kısıtlamasını yazlıklarda geçirmek isteyenler Çeşme'yi hareketlendirdi
Büyükşehir hafta sonu kısıtlama saatlerinde asfalt mesaisi yapacak
Büyükşehir hafta sonu kısıtlama saatlerinde asfalt mesaisi yapacak
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da hafta sonu kısıtlamalarda üreticiler mağduriyet yaşamayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:30:31. #1.15#
title