Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışmasıyla 2 sürücü de ağır yaralandı.

Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
14.06.2020 01:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:40

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, hafif ticari araç ile traktörün çarpışmasıyla 2 sürücü de ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

Kaza, gece yarısı Muğla- Aydın karayolu Madenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 48 YN 337 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Y.Ş.'nin kullandığı 48 ADK 664 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 100 metre ileride refüje çarparak durabildi.

Kazada, her iki aracın sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Gülben Ergen Mariah Carey
Spor Can Bartu Okan Buruk Tamer Tuna Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Türk Kadın Karar
Şu an buradasınız: Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 01:52:48. #1.15#
title