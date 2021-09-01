Muğla'da "Güney Ege 12. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, "Güney Ege 12. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, "Güney Ege 12. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Balçık mevkisi Tariş Depolarındaki fuarın açılışında konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, herkesi bir gün bile olsa fuarı ziyaret etmeye beklediklerini söyledi.

Fuarın geleneksel hale gelmesi için çalıştıklarını anlatan Tokat, salgın nedeniyle fuarın normal zamanında yapamadıklarına işaret etti.

Fuarın Güney Ege gıda tarım ve hayvancılığına çok büyük katkıları olduğuna dikkati çeken Tokat, "Daha uzun yıllar sürmesini diliyorum. Halkımızı, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi de fuarımıza bekliyoruz. Herkesin bu fuara katkısı var. Bundan son derece mutluyuz." dedi.

Expoline Fuarcılık Yöneticisi Yavuz Hakbilir de fuara Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 400 markanın katıldığını, 5 bin 500 metrekarelik alanda açılan fuara herkesi beklediklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti MKYK Üyeleri Menderes Türel, Şevki Şar, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak, AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, üreticiler, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 4 Eylül'e kadar gezilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız