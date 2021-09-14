Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu - Haberler
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Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Köyceğiz Gölü'nde tur teknesindeki bir eğlenceye katılan Erdem Acar, tekne kıyıya yanaştığı sırada suya düştü.

Acar'ın düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede uzun süre arama çalışması yapan ekipler, Acar'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede başına teknenin pervanesi çarptığı belirlenen Acar'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknede bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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