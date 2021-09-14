Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu - Haberler
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Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tekneden göle düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

Köyceğiz Gölü'nde tur teknesindeki bir eğlenceye katılan Erdem Acar, tekne kıyıya yanaştığı sırada suya düştü.

Acar'ın düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede uzun süre arama çalışması yapan ekipler, Acar'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede kafasına teknenin pervanesi çarptığı belirlenen Acar'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'da göle düşen kişinin cesedi bulundu

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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