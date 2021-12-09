Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Muğla'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla çevrelerinde şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı, Muğla'nın kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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