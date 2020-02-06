Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

06.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:00
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl KOM Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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