Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.