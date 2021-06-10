Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 34 göçmen 8 Haziran'da yakalanmış, A.C. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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