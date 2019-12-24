Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri polis 3 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri polis 3 zanlı tutuklandı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.A. ile Suriye uyruklu M.S. ve M.M.A. hakkında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından 3 zanlı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.