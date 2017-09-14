Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

MUĞLA(AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 9'u Suriyeli, 3'ü Filistinli olmak üzere 12 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları tekneye götüren iki taksi şoförü ile organizasyonu yapan bir kişi gözaltına alındı.



Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığına Serçe Limanı ve Karacagelme koyuna yabancı uyruklu kişilerin gittiği ihbarı yapıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Yunan adalarına geçmek için bekleyen 9 Suriye ve 3 Filistinli göçmeni yakaladı.



Kaçak göçmenlerin taksi ile getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, taksi sürücüleri N.E. ve H.B. ile yurtdışına kaçak göçmenleri götürmek için koyda bekleyen tekneyi ve kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen A.A'yı gözaltına aldı.



Gözaltına alınan organizatör ile taksi şoförleri jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı tutuklanma talebi ile zanlıları mahkemeye sevk etti.



Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.