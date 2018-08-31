Muğla'da, Göçmen Kaçakçılarına Darbe: 4 Tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü, tutuklandı. Operasyonlarda 55 kaçak göçmen de yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin, ilçede kiraladığı jetskilerle, yasa dışı yollardan Yunanistan'a göçmen kaçırdığı bilgisi üzerine hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyona başlayan ekipler, Köcek-Karaincir mevkiinde, üzerinde bir erkek ve bir kadının olduğu şüpheli bir jetskiyi durdurdu. Yapılan incelemede, jetskiyi kullanan kişinin Suriye uyruklu Muhammed Eksekif olduğu ve jetskiyi Gümbet Limanı'ndan kiraladığı, daha önce de buradan jetski kiralayarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Yanındaki kadının ise kız arkadaşı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Muhammed Eksekif tutuklanırken, kız arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu 2 ilçede düzenlenen operasyonlarda, Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, ve Pakistan uyruklu toplam 55 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Yakalanan 55 kaçaktan biri olan ve PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanıp, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilen bir kişi de, gözaltına alındı. - Muğla