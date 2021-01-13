Muğla'da gıda denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde yapılan denetimlerde bir yemek firmasının mutfağında son kullanma tarihi geçen kanatlı hayvan eti ile kırmızı et ürünü ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekipler, tarihi geçmiş etleri kontrollü şekilde imha etti. İşletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı