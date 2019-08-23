Muğla'da gezi teknesinde kalp krizi geçiren turist öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede kalp krizi geçiren Bahreynli turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye tatile gelen Dhafer Ali Rahsed Ali A. (56) Göcek Adası Koyu'nda gezi teknesinde fenalaştı.
Teknede bulunan doktor tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A'ya müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.
Sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürülen turist, kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.