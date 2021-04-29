Muğla'da geri manevra yapan babasının kullandığı aracın çarptığı çocuk öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde geri manevra yapan babasının kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde geri manevra yapan babasının kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Esenköy Mahallesi'ndeki evinin önünde otomobille geri manevra yapan H.H. (36), aracın arkasında durduğu için fark etmediği 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan Derin Su, babası tarafından Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır