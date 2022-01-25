Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili anne ve babası gözaltına alındı.

Genç kızın cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine kızın babası M.H.S. ile annesi T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Dün, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.