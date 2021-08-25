Muğla'da genç kızın öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın evinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın evinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serhat K. ile Emircan D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşma salonunda genç kızın yakınları, taraf avukatları ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri hazır bulundu.

Salgın dolayısıyla duruşma salonuna az sayıda kişi alındı.

Sanıklardan Serhat K. ifadesinde, Bensu Narlı'yı tasarlayarak kasten öldürmediğini ileri sürdü. Diğer sanık da hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Narlı'nın aile avukatı Müge Kızılırmak Türk, duruşmanın ardından gazetecilere, cinayetin tasarlayarak işlendiğini iddia etti.

Sanık avukatlarının savunma için süre istediğini belirten Kızılırmak, "Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki celsede karar verilmesini öngörüyoruz. Onlar gibi bizde yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar dosyaya sunup, bunun tasarlamaya dair bir suç olduğunu tekrar anlatacağız." diye konuştu.

Milas'ta tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı 12 Mart 2021'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Emircan D, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı