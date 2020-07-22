Muğla'da genç kıza tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Muğla'da genç kıza tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, akıl sağlığı tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Muğla'da genç kıza tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
22.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kızı sosyal medyadan tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, akıl sağlığı tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Bodrum'da, sosyal medya hesaplarına gönderdiği özel mesajlarla genç kızı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan N.Ş'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlı, tutarsız davranışları nedeniyle akıl sağlığı tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Bu arada Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "N.Ş'nin paylaşımları, ifadesinde tutarsız davranış sergilemesi ve Bodrum Devlet Hastanesinden alınan gözlem altına alınmasının uygun olacağına dair rapora istinaden şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınması talep edilmiş ve sulh ceza hakimliğince gözlem altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereken önem ve hassasiyetle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Olay

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genç bir kızın sosyal medyadan tehdit edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, tehdit içerikli mesaj iletilerini gönderdiği tespit edilen N.Ş, Ortakent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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