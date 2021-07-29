Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
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Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Orman yangınlara teslim olan Muğla'da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Orman yangınlara teslim olan Muğla'da hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlar devam ediyor. Bodrum'daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor. Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor.

İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

-İHA-

Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor
Son dakika haberi: Muğla'da yangın söndürme çalışmaları sürüyor, alevler geceyi aydınlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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