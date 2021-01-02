Muğla'da geçen yıl uyuşturucu ticaretinden 262 zanlı tutuklandı
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Muğla'da geçen yıl uyuşturucu ticaretinden 262 zanlı tutuklandı

02.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:39
Muğla'da geçen yıl uyuşturucu ticaretinden 262 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 360 şüpheliden 252'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 360 şüpheliden 252'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl kent merkezi ve turistik ilçelerinde uyuşturucuyla etkin bir mücadele sürdürdü.

Belirli aralıklarla düzenlenen operasyonlarda 360 kişi yakalandı. Zanlılardan 252'si tutuklandı, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmalar kapsamında 2 bin 160 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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