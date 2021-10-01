Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'da fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından kadınları iş bulma vaadiyle getirip pasaportlarına el koyan, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.A, M.C, U.O. ve V.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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