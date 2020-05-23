Muğla'da foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
23.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:54
Muğla'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Gürece Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu görenler, kurtarma çalışması başlattı. Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, buzağıyı bulunduğu yerden çıkarırken ineği iş makinesi yardımıyla çukura yan yol açarak yarım saatlik uğraşın ardından kurtardı.
İnek ve buzağının sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA