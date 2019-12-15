Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu
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Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.

15.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:08
Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu

'nın ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.

Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan 'nın cesedi, teknenin bulunduğu yerin 2 deniz mili uzağındaki Ziraat Adası kıyısında sahil güvenlik ekipleri ile arama çalışmasına katılan dalgıçlar tarafından bulundu.

Narlı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde dün Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Narlı'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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