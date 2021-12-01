Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü - Haberler
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Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle Ula ilçesinde deniz taştı, tekne battı, iskeleler parçalandı.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle Ula ilçesinde deniz taştı, tekne battı, iskeleler parçalandı.

Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar sahile ulaştı.

Maden İskelesi mevkisinde, fırtınanın şiddetine dayanamayarak bağlı bulunduğu iskeleden ayrılan tekne açıkta battı. İskelede demirli bulunan 15 tekne ise zarar gördü. Bölgede bulunan iskeleler de zarar gördü.

Sahil Güvenlik, jandarma ve Büyükşehir ekipleri de tekne sahiplerine yardım etti.

Maden İskelesi mevkisinde bulunan bazı tekneler ise ekipler tarafından daha güvenli alanlara götürüldü.

Bazı vatandaşlar, suyun deniz kenarındaki sahile ulaşması nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları telefonlarıyla görüntü aldı.

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

Fırtına nedeniyle deniz taştı, tekne battı, iskeleler zarar gördü

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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