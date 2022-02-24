Muğla'da firari hükümlü yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, "çocuğa cinsel istismar" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin kentte olduğunu tespit edildi.
Takibe alınan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seydikemer Arsa Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Durmuş Genç - Güncel